Cachorra é morta a pauladas na cabeça após atacar leiturista

Uma cachorra foi morta a pauladas na cabeça, por um leiturista de água, na tarde de ontem (13), no município de Bonito, a 297 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações policiais, o autor já havia sido atacado pela cadela um mês antes.

Conforme divulgado pelo boletim de ocorrência, o leiturista procurou a delegacia para esclarecer os fatos. Ele disse à polícia que passou na cabeça dele que o animal estivesse vivo.

Ainda em depoimento na polícia, o leiturista relatou que estava fazendo a leitura da água de uma residência ao lado, quando o animal o atacou.

Na tentativa de se proteger, ele pegou um pedaço de pau que estava na rua e desferiu na cabeça do animal. Ele disse que o animal ficou desacordado e, nisso, foi em busca de água para tentar reanimar o animal, mas não havia ninguém na residência.

Momento de interrogatório, acabou falando que no mês anterior, foi atacado pelo cachorro e chegou a avisar a tutora do animal que não deu importância.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.