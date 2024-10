Casa do pai da vice-prefeita eleita de Sidrolândia é alvejada a tiros após resultado da eleição

A casa do ex-prefeito de Sidrolândia, Daltro Fiúza, e pai da vice-prefeita eleita neste domingo (6), Cristina Fiúza, foi alvejada a tiros por pistoleiros em uma motocicleta, após o resultado das eleições.

Os tiros efetuados contra a residência atingiram uma mulher que estava no interior do imóvel, e precisou ser socorrida por equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

De acordo com o site Babalizando MS, a PM (Polícia Militar) foi acionada, mas não há informações de que os atiradores tenham sido presos.

O caso está sendo apurado e será registrado na delegacia de Polícia Civil da cidade.

