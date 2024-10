Juizes do TRE-MS falam sobre eleições ‘tranquilas’ em Campo Grande

Mato Grosso do Sul não registrou casos de violência envolvendo as Eleições Municipais 202. À imprensa, juízes do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) afirmaram que esperam por um segundo turno tranquilo.

O desembargador Carlos Eduardo Contar, presidente do TRE-MS detalhou que 28.100 mesários trabalharam no 1° turno, que ocorreu neste domingo (6). “Nós temos aí os serventuários da Justiça, os convocados, uma série de colaboradores, desde o Comando Militar do Minas Gerais, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, vários parceiros, vários colaboradores que fizeram que chegássemos a esse bom termo”.

Ainda segundo o desembargador, abstenções estão dentro do esperado e falou de expectativas para o 2° turno. “Torço para que as candidatas continuem contribuindo, que nós tenhamos uma eleição tranquila de novo, onde não só as candidatas, mas que o eleitorado também participe e continue atuando como atuou, defendendo os seus candidatos, mas sem radicalismo”.

O juiz da 36ª Zona Eleitoral, Dr. Ariovaldo Nantes Corrêa, presidente da junta eleitoral responsável pela totalização dos votos em Campo Grande, leu o resultado das votações na Capital e os vereadores eleitos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram