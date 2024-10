Rose Modesto disputa o 2º turno com foco na saúde, educação e políticas de assistência a moradores de rua

Aproximar-se dos eleitores dos demais partidos e apresentar o plano de governo são os próximos passos de sua campanha

Com 29,5% dos votos válidos, Rose Modesto, candidata do União, disputa 2º turno com a atual prefeita da Capital, Adriane Lopes. Para o Jornal O Estado, Modesto revela os próximos passos da campanha, que visa melhorias em EMEIS, políticas voltadas à população em situação de rua e saúde pública.

Ex-vice-governadora de Mato Grosso do Sul e ex-deputada federal, Rose Modesto, durante celebração em seu comitê, discursou que disputar o segundo turno é o resultado de um trabalho voltado à cidade e de que está convicta de que ganhará as eleições. “Por ser um projeto para a cidade, não tenho dúvida de que nós vamos vencer essas eleições. Foi uma eleição dura, uma eleição difícil, onde a gente não tinha uma estrutura como tiveram os adversários, por tempo de televisão e fake news. Mas eu estou muito motivada e tenho certeza de que vai dar certo”, afirma.

Segundo a candidata, os próximos passos para o segundo turno começaram já no domingo (6). O objetivo agora é se aproximar dos eleitores dos demais partidos e apresentar o plano de governo. “Bom, primeiro nós vamos buscar dialogar com todos os eleitores dos candidatos que não chegaram ao segundo turno. A política é feita de diálogo, mas também dos posicionamentos, das bandeiras que sempre acreditamos e defendemos. É com esse espírito que quero dialogar com os eleitores de todos os demais partidos que não chegaram ao segundo turno, dizendo a eles que o nosso projeto representa essa mudança que a cidade tanto deseja, como aparece claramente nas pesquisas qualitativas. As pessoas querem essa mudança, e ficou para mim a responsabilidade de representá-la”, exclama.

Sobre possíveis alianças para o segundo turno, dialogar com todos os candidatos que entendem que o seu projeto é benéfico para a Capital é o objetivo da candidatada, que não citou nomes ou partidos, mas reiterou seu empenho em conquistar novos eleitores. “A primeira aliança mais importante, gente, nesse momento, é a aliança com os eleitores. São muitos eleitores que votaram em outras candidaturas e nós vamos procurar comunicar com eles e, lógico, dialogar com todos aqueles que entendem que o nosso projeto é o melhor projeto para Campo Grande”.

