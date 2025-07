Casa de Frios é lacrada em operação da Polícia e Vigilância Sanitária nas Moreninhas

No dia anterior, uma padaria foi interditada em outro bairro da Capital

Na manhã desta quara-feira (23), uma casa de frios foi lacrada após uma operação da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo) e Vigilância Sanitária na Rua Ipamerim, bairro Vila Moreninha II, Campo Grande.

Uma denúncia teria motivado a inspeção no local. No local, mercadorias fatiadas, tais como apresuntado, presunto, muçarela, salame, calabresa, bacon, entre outros, estariam embalados com informação de data de validade em desacordo com a real data de vencimento, ou seja, não condizente com a embalagem original .

Os produtos expostos à venda também não possuíam autorização dos órgãos de fiscalização do Serviço de Inspeção Municipal, ocorrendo. Os produtos foram considerados impróprios para o consumo conforme a legislação vigente.

Além disso, foi constada a existência de vários produtos de origem animal, tipo muçarela, armazenados na câmera fria, juntamente com outros produtos dentro do prazo de validade. Tal condição é considerada uma infração administrativa, porque o armazenamento nestas condições geraria o risco à saúde em razão da possibilidade de “contaminação cruzada”.

O responsável pelo empreendimento não foi encontrado no local e deverá ser indiciado pelo crime.

