Mato Grosso do Sul receberá quase R$ 88 milhões para reforço no SUS

Com um repasse previsto de R$ 87,9 milhões, Mato Grosso do Sul será um dos estados beneficiados pelo Novo PAC Seleções 2, que destinará R$ 6 bilhões ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o país. O valor reservado ao Estado será usado para construção de unidades de saúde, aquisição de equipamentos, veículos e ampliação de serviços, totalizando 278 novas entregas.

Estão previstas sete novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), cinco unidades odontológicas móveis e 126 conjuntos de equipamentos voltados à modernização das UBSs já existentes no estado. Desse total, 111 são kits para montagem de salas de teleconsulta, que permitirão o atendimento médico remoto com especialistas, evitando deslocamentos e reduzindo o tempo de espera por diagnósticos e procedimentos.

Além das estruturas básicas, Mato Grosso do Sul também contará com reforço na rede de atenção especializada. Três Lagoas foi selecionada para receber uma das 46 policlínicas previstas na segunda edição do PAC Seleções. A área de saúde mental também está contemplada com a construção de dois novos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) em cidades do Estado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) terá a frota ampliada e renovada no Estado. Serão entregues 16 ambulâncias para expansão do serviço e outras 10 para substituição de veículos antigos. A meta do governo federal é ampliar a cobertura do Samu em todo o país, inclusive em áreas onde o serviço ainda não é ofertado.

O programa Agora Tem Especialistas, vinculado ao Novo PAC, prevê a qualificação do atendimento nas UBSs como forma de aliviar a demanda por atendimento hospitalar. Cerca de 10 mil unidades básicas em todo o Brasil serão equipadas com aparelhos para exames, diagnóstico e vacinação. As entregas incluem câmaras frias para armazenamento de vacinas, ultrassom portátil, espirômetro digital para avaliação respiratória e retinógrafo, usado para detectar precocemente doenças oculares.

O investimento faz parte de um conjunto de ações que, segundo o Ministério da Saúde, busca melhorar o acesso aos serviços do SUS e reduzir o tempo de espera da população por consultas, exames e cirurgias.

