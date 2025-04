Carro roubado é recuperado pela PRF em Bataguassu

No último domingo (6), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo na cidade de Bataguassu.

Os policiais fiscalizavam na BR-267, quando abordaram um VW/Fox. Durante a entrevista, o motorista disse ter comprado o veículo após ver o anúncio em uma rede social.

Os policiais realizaram a identificação do veículo e descobriram que as placas utilizadas eram falsas e o carro possuía registro de roubo, desde o dia 23 de março deste ano, em Guarujá (SP).

O condutor foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Bataguassu.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.