Desmatamento ilegal em área de preservação às margens do rio Aquidauana resulta em multa de R$ 5 mil

Propriedade no condomínio Recanto Paraíso do Pantanal teve atividades suspensas após retirada de vegetação nativa sem autorização

Uma denúncia de degradação ambiental levou a Polícia Militar Ambiental de Aquidauana a identificar, na segunda-feira (7), o desmatamento ilegal de vegetação nativa em uma Área de Preservação Permanente (APP) do rio Aquidauana. A infração ocorreu em uma propriedade localizada no condomínio Recanto Paraíso do Pantanal, na margem direita do rio, a cerca de 15 quilômetros da área urbana do município.

No local, os policiais constataram a retirada de vegetação em uma área de quase um hectare, sem qualquer autorização do órgão ambiental competente. Como medida imediata, as atividades foram suspensas e foi lavrado um auto de infração com multa no valor de R$ 5 mil.

Os autos foram encaminhados ao órgão ambiental responsável, que deverá analisar a situação e adotar as providências legais, incluindo a possibilidade de exigir a reparação do dano causado.

