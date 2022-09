Esposa do suspeito de matar radialista na fronteira é presa

A Polícia Nacional do Paraguai, prendeu hoje (9), a brasileira Vanessa Almeida dos Santos, esposa do Maurício Miguel Recalde Arguello, de 25 anos, suspeito de assassinar o radialista Humberto Coronel, na última terça-feira (30) .

Em buscas realizadas em residências na manhã de hoje, a polícia encontrou mensagens no telefone do casal, detalhando que o suspeito estava em casa até as 2h da manhã, quando fugiu. Diante disso, Vanessa foi presa, juntamente com os celulares da família do indivíduo.

Segundo informações, Maurício teria assassinado duas pessoas e também o médico Jose Marcial Centurión, de 50 anos, três anos atrás, em Pedro Juan Caballero.

