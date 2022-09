Fluminense perde fôlego em momento decisivo e tenta voltar aos trilhos

A equipe ainda está viva nas duas competições que disputa, mas a queda de rendimento recente e os tropeços em momentos-chaves fazem o Fluminense viver uma instabilidade no período mais importante da temporada. A primeira chance de recuperação é amanhã (10), quando o time tricolor carioca recebe o Fortaleza, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No último sábado (3), mesmo diante do Athletico-PR formado em grande maioria de reservas, o Fluminense foi derrotado por 1 a 0, na Arena da Baixada, e viu escapar a chance de se aproximar do Palmeiras, líder isolado do Campeonato Brasileiro e que havia tropeçado com o empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino. Caso o Fluminense tivesse vencido, a diferencia iria diminuir para seis pontos. Agora está a nove.

Já na Copa do Brasil, o Fluminense ficou apenas no empate por 2 a 2 com o Corinthians, no Maracanã, no jogo de ida das semifinais, e agora terá que correr atrás do resultado na volta, na Neo Química Arena, na quinta-feira (15).

Para muitos torcedores, um fator importante para a queda de rendimento da equipe é o sistema defensivo, que chegou ao seu sexto jogo consecutivo sofrendo gols. O técnico Fernando Diniz, porém, não concorda que o setor esteja mal, e a interpretação dos números pode ser feita de uma outra forma.

“Se analisar o sistema defensivo pelos gols tomados é fácil. A gente ofereceu poucas chances aos adversários. Foram gols extremamente difíceis de acontecer [Palmeiras e Athletico]. Não pode falar que o sistema defensivo está ruim. No Internacional, nós fomos mal como um todo. Estamos atentos para fazermos mais do que estamos fazendo. Estamos quebrando a cabeça para arrumar os detalhes. Hoje [contra o Athletico], era um cruzamento fácil de ser evitado e tivemos um desajuste na área. O Athletico não tomou gol, mas nós tivemos chances mais claras”, avaliou Fernando.

Diniz, ao menos, teve uma semana livre para treinar e tentar colocar o Fluminense novamente nos trilhos antes da partida contra o Fortaleza. Os desfalques confirmados são Allan e Luan Freitas, que se recuperam de lesões, enquanto o zagueiro Nino, voltando de suspensão, está à disposição.

Assim, uma possível escalação inicial do Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli (Yago Felipe ou Nathan) e Ganso; Matheus Martins, Cano (Willian Bigode) e Arias.

O Fortaleza, por sua vez, vem de derrota por 3 a 1 contra o Botafogo, e entra em campo buscando se aproximar da parte de cima da tabela. Com 30 pontos, o time cearense ocupa a 12ª posição.

Com informações da Folhapress