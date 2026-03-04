Carro roubado após falso encontro para venda é recuperado em Campo Grande

Vítima foi rendida por trio armado durante negociação no bairro Vila Marcos Roberto

Na última terça-feira (4), um JAC J3 preto, roubado após um falso encontro para venda, foi recuperado, em Campo Grande.

O crime aconteceu no dia 1º de outubro de 2024, por volta das 19h30, na Rua Ouro Verde, esquina com a Rua do Himalaia, no bairro Vila Marcos Roberto. A vítima havia marcado encontro com um suposto interessado na compra do veículo, mas foi surpreendida por três homens. Um deles estava armado e anunciou o assalto, fugindo com o automóvel.

Após investigação, o carro foi localizado no bairro Vila Piratininga. A pessoa encontrada com o veículo foi levada para prestar esclarecimentos.

As investigações continuam para identificar os demais envolvidos. Informações podem ser repassadas pelo WhatsApp (67) 99224-3346.

