Sul do Estado atinge 38°C enquanto Pantanal e Norte têm alerta para pancadas isoladas nesta quinta

Calor predomina em Mato Grosso do Sul, com variação de nuvens e instabilidade em áreas específicas

A quinta-feira (5) é marcada por temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul, com máximas de até 38°C no sul do Estado e previsão de pancadas isoladas no Pantanal e na região norte, conforme dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Em Campo Grande, as temperaturas variam entre 23°C e 35°C, com sol e aumento de nebulosidade ao longo do dia. No sul, Dourados e Anaurilândia registram máximas de 38°C, enquanto Ponta Porã oscila entre 22°C e 36°C.

Na região leste, Três Lagoas apresenta mínima de 23°C e máxima de 37°C. Paranaíba varia de 22°C a 35°C.

No Pantanal, Corumbá fica entre 25°C e 34°C, com possibilidade de chuva. Porto Murtinho alcança 37°C, também com indicativo de instabilidade.

Já no norte do Estado, Coxim varia entre 23°C e 35°C, com chance de pancadas isoladas. Camapuã registra temperaturas entre 22°C e 36°C, e Aquidauana chega a 37°C.

O dia é de calor predominante em todo o território sul-mato-grossense, com chuvas irregulares concentradas em áreas do Pantanal e do norte.

