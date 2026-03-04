Emplacamentos sobem 4,13% em fevereiro e vendas de veículos novos chegam a 374 mil no país

Resultado é puxado por automóveis, comerciais leves e motos; setor projeta alta de 6,1% em 2026

O mercado automotivo brasileiro manteve trajetória de crescimento em fevereiro. Foram 374.931 veículos novos emplacados no país, alta de 4,13% na comparação com o mesmo mês do ano passado e avanço de 2,25% frente a janeiro deste ano, conforme balanço divulgado pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

O levantamento reúne automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários. Entre os segmentos, automóveis e comerciais leves tiveram desempenho mais expressivo, com crescimento de 8,82% no mês. Já os implementos rodoviários registraram aumento de 15,3% em relação a janeiro.

Segundo a entidade, parte do avanço nas vendas de veículos de passeio está relacionada ao programa Carro Sustentável, lançado pelo governo federal no ano passado. A iniciativa reduziu o IPI de modelos mais leves, econômicos e com menor impacto ambiental. De acordo com o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, os emplacamentos desses veículos cresceram quase 25% após a criação do programa.

Entre julho de 2025 e fevereiro deste ano, os modelos enquadrados na política somaram 301.977 unidades emplacadas, número superior às 241.906 registradas em período equivalente anterior.

No recorte que considera automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, o total comercializado em fevereiro foi de 185.150 unidades, leve alta de 0,12% na comparação anual e avanço de 8,57% frente a janeiro.

O segmento de caminhões apresentou crescimento de 3,73% no comparativo mensal, movimento atribuído ao programa Move Brasil, criado em janeiro e voltado à oferta de crédito para aquisição de veículos de carga. Apesar da reação recente, o setor ainda acumula retração de 24,15% na comparação com fevereiro do ano passado.

As motocicletas seguem como principal motor do mercado em 2026. O segmento avançou 9,97% em relação a fevereiro de 2025, impulsionado tanto pela busca por mobilidade individual quanto pelo uso em serviços de entrega e transporte.

Para o fechamento do ano, a Fenabrave projeta crescimento de 6,1% no setor automotivo como um todo. A expectativa é que as vendas de motocicletas avancem 10%, enquanto automóveis e comerciais leves devem registrar expansão próxima de 3%, com estimativa de 2,62 milhões de unidades comercializadas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram