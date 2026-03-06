Carro pega fogo em cruzamento e família escapa de veículo no centro de Campo Grande

Incêndio começou enquanto motorista aguardava no semáforo; Ocupantes saíram a tempo e trânsito teve movimentação na região

Na tarde desta sexta-feira (6), um carro pegou fogo no cruzamento da Avenida Fernando Corrêa da Costa com a Rua Pedro Celestino, na região central de Campo Grande, e causou movimentação no trânsito da área.

O veículo, um Volkswagen Voyage, era ocupado por três adultos e uma criança. A família conseguiu sair rapidamente do automóvel antes que o fogo se espalhasse e ninguém ficou ferido.

O motorista estava parado no semáforo quando o carro começou a soltar fumaça. Em seguida, as chamas tiveram início na parte da frente do veículo. A suspeita é de que uma pane elétrica tenha provocado o incêndio.

Um bombeiro que passava pela via percebeu a situação, parou para ajudar e iniciou o combate às chamas com extintores, com apoio de moradores próximos. A área foi isolada enquanto o fogo era controlado.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e, quando chegou ao local, o incêndio já havia sido contido. As chamas atingiram apenas a parte dianteira do veículo.

A família permaneceu no local após o incidente, mas preferiu não comentar o ocorrido. Não houve registro de feridos.

