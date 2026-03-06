Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 50 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.980 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (5). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 50 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 03 – 14 – 27 – 33 – 43 – 45
- 77 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 24.100,61 cada
- 5.245 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 583,20 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (7), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Por Agência Brasil