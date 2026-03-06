Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 50 milhões

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.980 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (5). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 50 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 03 – 14 – 27 – 33 – 43 – 45

  • 77 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 24.100,61 cada
  • 5.245 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 583,20 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (7), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

 

Por Agência Brasil

 

