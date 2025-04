Pagamento do 13º do INSS começa nesta quinta para mais de 105 mil beneficiários em MS

Depósitos ocorrem em duas parcelas; segunda está prevista para maio e pode ter desconto de IR

Aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começam a receber nesta quinta-feira (24) a primeira parcela do 13º salário e o benefício mensal de abril. A antecipação dos valores foi determinada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), medida que tem se repetido desde 2020.

A liberação dos recursos alcança 34,2 milhões de segurados, sendo 105.779 desses em MS, e ocorre entre os dias 24 de abril e 8 de maio, conforme o calendário oficial da Previdência Social, que segue o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador).

Os valores ficam disponíveis para saque no banco em que o beneficiário habitualmente recebe os depósitos. A prioridade de pagamento é dada aos segurados que recebem um salário mínimo — R$ 1.518 em 2025. Na sequência, é efetuada a transferência dos valores para quem tem direito a montantes superiores, até o teto do INSS, de R$ 8.157,41.

Para quem se aposentou em janeiro deste ano ou antes, a primeira parcela corresponde à metade do valor mensal do benefício. Já os segurados que se aposentaram após fevereiro têm direito a uma parcela proporcional, calculada de acordo com os meses de recebimento do benefício.

Segurados com auxílio-doença também têm o valor do 13º definido de forma proporcional, considerando a duração prevista do benefício, por se tratar de uma prestação temporária.

Aqueles que se aposentarem após o pagamento das duas parcelas (a segunda está prevista para maio) terão os valores correspondentes creditados na folha de novembro.

Têm direito ao 13º salário todos os segurados que recebem aposentadoria, pensão ou auxílio. A gratificação natalina não se aplica aos beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e da RMV (Renda Mensal Vitalícia).

A segunda parcela do 13º salário será creditada entre os dias 26 de maio e 6 de junho. Nessa etapa, poderá haver desconto do Imposto de Renda, caso o beneficiário esteja sujeito à tributação.

Desde 2023, os segurados com rendimento de até dois salários mínimos estão isentos do IR. A tabela do Imposto de Renda de 2025 foi atualizada por medida provisória para manter a isenção para essa faixa.

Para consultar o valor e a data de pagamento, o segurado pode utilizar o site ou o aplicativo Meu INSS, mediante login com senha do portal Gov.br.

Por Djeneffer Cordoba

