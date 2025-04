Homem é preso em flagrante após incendiar casa de ex-namorada em Mundo Novo

Mulher tinha medidas protetivas contra o homem após denúncias de ameaças e perseguição

Na manhã desta terça-feira (22), um homem de 33 anos foi preso pelo crime de incêndio qualificado e descumprimento de medidas protetivas em Mundo Novo.

O crime ocorreu por volta das 4h da manhã, quando homem entrou na casa da ex-companheira pelos fundos e atirou um objeto (uma espécie de coquetel molotov) no quintal.

O objeto inflamável causou o início de um incêndio na residência e danificou o veículo da vítima.

A vítima dormia na casa com a filha de 10 anos e percebeu um clarão das chamas pela janela. Ela então começou a gritar por socorro e os vizinhos foram ao local e ajudaram a conter o incêndio.

O veículo estava estacionado na garagem da casa e ficou danificado.

A polícia passou a fazer buscar pelo homem após a perícia constatar que o incêndio foi criminoso. O suspeito já havia sido denunciado pela vítima na semana anterior, por ameaças e perseguições e medidas protetivas foram concedidas.

O suspeito foi localizado e preso no final da manhã desta terça-feira e em interrogatório confessou o crime. Ele foi autuao em flagrante pelos crimes de incêndio qualificado e descumprimento de medidas protetivas de urgência e permanece preso na delegacia.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Mundo Novo.

