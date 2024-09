PF prende foragido da Justiça e apreende itens de luxo em operação contra tráfico de drogas

A Polícia Federal (PF) deflagrou a segunda fase da Operação Serra Nevada II na última terça-feira (17), com foco no combate ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de dinheiro. A ação resultou no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão, além da captura de um foragido da Justiça. Um dos principais alvos foi a cidade turística de Bonito, localizada a cerca de 297 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Em uma das residências investigadas, os agentes encontraram um ambiente de alto padrão, repleto de itens de luxo. Entre os objetos apreendidos estavam joias e peças de marcas renomadas como Christian Dior, Burberry, Valentino, Gucci e Ermenegildo Zegna. Esses itens, além de possuírem grande valor no mercado, reforçam a suspeita de que o dinheiro obtido com o tráfico de drogas era utilizado para financiar uma vida de luxo e ostentação pelos membros da organização criminosa.

Além dos objetos de grife, os policiais confiscaram aproximadamente R$ 38 mil em espécie e um arsenal de armamentos. A operação dá continuidade à primeira fase, deflagrada em 2016, que já havia desarticulado parte da organização criminosa. Na ocasião, os investigados foram presos por envolvimento no tráfico internacional de entorpecentes e pela prática de lavagem de dinheiro.

O principal alvo da Operação Serra Nevada II, que foi preso durante a primeira fase, estava foragido há dois anos após escapar do sistema penitenciário do Mato Grosso do Sul. Ele foi encontrado vivendo em um apartamento de luxo na cidade de São Paulo, onde levava uma vida discreta. A identidade do preso não foi divulgada.

As investigações continuam, e a Polícia Federal não descarta novas prisões e apreensões nas próximas semanas.

