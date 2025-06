Trump anuncia cessar-fogo entre Israel e Irã, mas governos ainda não confirmam acordo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (23) um suposto acordo de cessar-fogo total entre Israel e Irã. A declaração foi publicada em sua rede social, a Truth Social, e ocorre em meio à escalada de tensões no Oriente Médio, após 12 dias de intensos confrontos militares.

“Parabéns todos! Foi plenamente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total”, escreveu Trump.

Segundo ele, o acordo prevê um período inicial de 12 horas de trégua por parte do Irã, seguido por outras 12 horas de cessação de ataques por Israel. Ao final de 24 horas, a guerra estaria oficialmente encerrada.

“Durante cada período de cessar-fogo, o lado oposto deverá permanecer pacífico e respeitoso”, destacou.

Apesar da mensagem enfática, até o momento da publicação desta reportagem os governos de Israel e Irã não haviam confirmado o cessar-fogo oficialmente. Também não houve menção ao papel de mediação dos Estados Unidos ou a detalhes sobre eventuais negociações diplomáticas.

Além disso, a postagem de Trump não aborda pontos importantes do embate, como as discussões sobre o programa nuclear iraniano nem a posição de Israel em relação a grupos armados apoiados por Teerã.

O anúncio de Trump ocorre dois dias após o envolvimento direto dos Estados Unidos no confronto. No sábado (21), forças americanas atacaram três instalações nucleares estratégicas do Irã. O ataque foi interpretado como uma resposta ao bombardeio israelense às instalações nucleares iranianas em 12 de junho, evento que marcou o início do atual conflito.

Após os bombardeios norte-americanos, o Irã reagiu lançando mísseis contra bases militares dos Estados Unidos no Catar e no Iraque. A base aérea de Al Udeid, no Catar, a maior instalação americana no Oriente Médio, foi um dos alvos atingidos. A instalação abriga mais de 10 mil soldados norte-americanos.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, agradeceu a Trump após os ataques às bases iranianas e afirmou que a destruição das instalações nucleares de Teerã “vai mudar a história”.

Trump, por sua vez, celebrou o cessar-fogo como um feito histórico. “Esta foi uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio — mas não durou, e nunca durará”, afirmou.

Apesar do otimismo, a ausência de confirmações oficiais e a falta de detalhes sobre a negociação deixam o cenário internacional em estado de alerta. Organizações internacionais e líderes mundiais ainda aguardam um posicionamento oficial das partes envolvidas.

Contexto do conflito

Israel justifica seus ataques iniciais alegando que o Irã mantém um programa secreto de desenvolvimento nuclear e possui milhares de mísseis balísticos. O governo iraniano, por sua vez, nega a intenção de produzir armas nucleares e acusa Tel Aviv de ações provocativas e ilegais.

Desde o início da chamada “Guerra de 12 Dias”, a comunidade internacional tem alertado para o risco de um conflito de larga escala no Oriente Médio. Caso o cessar-fogo se concretize, será um passo decisivo para a estabilização da região — mas a paz duradoura ainda depende de soluções diplomáticas para questões estruturais não resolvidas.

Com informações do SBT News

