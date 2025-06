A partir de julho, PF assume controle e fiscalização de armas de CACs no Brasil

Responsabilidade, antes do Exército, passa oficialmente para a Polícia Federal a partir do dia 1º

A partir do dia 1º de julho, o controle sobre armas e atividades de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (CACs) não será mais responsabilidade do Exército Brasileiro. A atribuição passa oficialmente para a Polícia Federal (PF), que assume registros, autorizações, fiscalização e emissão de guias de tráfego de armas de fogo desse público.

A mudança atende ao Decreto nº 11.615, publicado em julho de 2023, que já previa a transferência de competências. O processo foi formalizado através de um acordo firmado entre os ministérios da Justiça e da Defesa.

Na prática, a PF será responsável por atividades que incluem o registro de pessoas físicas e jurídicas ligadas às atividades de colecionamento, tiro esportivo e caça, além da fiscalização dos clubes de tiro e do comércio de armas para civis.

Para dar conta da nova demanda, a Polícia Federal já capacitou 600 servidores e implantará 123 unidades de controle de armas: 27 nas capitais e outras 96 distribuídas em delegacias no interior do país. O Ministério da Justiça também liberou R$ 20 milhões para estruturar a operação.

Segundo a própria PF, está em desenvolvimento uma plataforma pública de dados, que vai disponibilizar informações sobre registros, quantidade e tipos de armas, vistorias, autuações e apreensões. A proposta, segundo o órgão, é garantir mais transparência nas informações sobre o segmento de CACs no Brasil.

A nova legislação também reformula regras para compra, posse, porte e comercialização de armas, além de definir diretrizes para atividades de caça, tiro esportivo e colecionamento.

O sistema anterior, sob responsabilidade do Exército, vinha sendo alvo de críticas por falta de transparência e fiscalização. A partir deste segundo semestre, a gestão do cadastro e do controle de armas dos CACs passa a ser centralizada no Sistema Nacional de Armas (Sinarm), administrado pela Polícia Federal.

