Adolescente é apreendido com 369 kg de maconha em Campo Grande

Um adolescente de 16 anos foi flagrado na tarde de terça-feira (13) com 369 quilos de maconha em um veículo de passeio, no Bairro São Conrado, região oeste de Campo Grande. Os tabletes da droga estavam escondidos no porta-malas do veículo.

De acordo com o registro policial, a apreensão foi realizada pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque) durante uma fiscalização de rotina. A equipe avistou o suspeito em frente a uma casa vazia e decidiu abordá-lo.

Ao perceber a presença dos policiais, o jovem tentou se livrar de um cigarro de maconha, de um aparelho celular e de R$ 157 em dinheiro. Durante a abordagem, o adolescente confessou que estava se preparando para transportar os tabletes de maconha daquela residência até o Bairro Dom Antônio.

Segundo o jovem, ele estava acompanhado de outra pessoa, que havia prometido pagar R$ 500 pelo serviço de transporte da droga. No entanto, a operação foi interrompida quando o veículo apresentou uma pane, deixando o adolescente sozinho e responsável pelo carro.

O adolescente não conseguiu fornecer informações sobre o paradeiro do segundo suspeito. Ele foi apreendido e levado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), onde a droga foi pesada e periciada, totalizando 369,55 quilos de maconha.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Cepol, onde o adolescente permanece à disposição da Justiça.

