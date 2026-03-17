Carro é trocado por drogas e acaba recuperado em Bataguassu

Veículo foi encontrado em oficina após negociação irregular; envolvidos foram identificados

Um carro que havia sido entregue como pagamento por drogas foi recuperado nesta terça-feira (17) em Bataguassu. O caso começou após familiares do dono perceberem seu desaparecimento e identificarem que o veículo estava sendo usado por outras pessoas na cidade.

O proprietário foi localizado depois e relatou que passou dias em um ambiente de consumo de drogas, período em que acabou negociando o carro para conseguir entorpecentes, com intermediação de terceiros.

A partir dessas informações, o automóvel foi encontrado em uma oficina mecânica. A apuração também permitiu identificar pessoas que participaram da negociação e do repasse do veículo.

Após os procedimentos necessários, o carro foi devolvido à proprietária. O caso segue em investigação, com foco em situações em que usuários acabam tendo bens repassados em meio ao uso de drogas.

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