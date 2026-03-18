Quarta-feira tem instabilidade espalhada e temperaturas de até 32°C em MS

Campo Grande registra 22°C a 30°C; pancadas atingem diferentes regiões do Estado

A quarta-feira (18) é de tempo instável em Mato Grosso do Sul, com previsão de pancadas de chuva em praticamente todas as regiões, conforme dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS).

Em Campo Grande, os termômetros variam entre 22°C e 30°C, com previsão de chuva ao longo do dia. No sul do Estado, Ponta Porã apresenta mínima de 22°C e máxima de 27°C, enquanto Dourados fica entre 22°C e 31°C. Em Iguatemi, a variação fica de 22°C a 30°C.

Na região pantaneira, Corumbá registra 25°C a 31°C e Aquidauana entre 25°C e 30°C, também com possibilidade de chuva. Porto Murtinho apresenta mínima de 25°C e máxima de 30°C.

No norte, Coxim varia entre 23°C e 30°C e Camapuã entre 21°C e 30°C. Já na região leste, Três Lagoas atinge 22°C a 32°C, uma das maiores máximas previstas para o dia, enquanto Paranaíba oscila entre 22°C e 30°C. Em Anaurilândia, as temperaturas ficam entre 23°C e 32°C.

A condição predominante é de céu com muitas nuvens e ocorrência de pancadas, acompanhadas pontualmente por trovoadas.

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