JBS abre seleção para advogados com vagas em Campo Grande e Dourados

Programa prevê contratação em regime CLT e período de imersão na sede da empresa, em São Paulo

A JBS está com inscrições abertas para o Núcleo de Advocacia Empresarial (NAE), processo seletivo voltado à contratação de advogados para atuação em unidades industriais da companhia no Brasil, incluindo fábricas em Campo Grande e Dourados, em Mato Grosso do Sul.

As inscrições seguem abertas até 17 de abril e devem ser feitas pelo site da empresa. Podem participar profissionais com inscrição regular na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), disponibilidade para trabalho presencial e flexibilidade para viagens e eventual mudança de cidade. Não é exigida experiência prévia na área trabalhista.

O processo seletivo inclui testes online e etapas presenciais. As fases semifinal e final ocorrerão em São Paulo (SP), com custos de deslocamento, hospedagem e alimentação pagos pela empresa para os candidatos convocados. Após a aprovação, os selecionados serão contratados em regime CLT.

O programa prevê um período de imersão de aproximadamente três meses na sede da companhia, em São Paulo, com treinamentos, aulas e oficinas voltadas ao desenvolvimento técnico e comportamental. A formação inclui conteúdos como Introdução ao Estudo do Direito, Teoria Geral do Processo, Teoria Geral das Obrigações, Direito Constitucional, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Processo Civil, Filosofia do Direito e Oratória.

Além das unidades de Mato Grosso do Sul, o NAE também prevê oportunidades em plantas industriais localizadas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

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