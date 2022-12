Vídeo: ladrões invadem casa de dupla sertaneja e deixam prejuízo de R$ 40 mil

Enquanto se apresentavam na cidade de Ivinhema, distante 289 km da Capital, a dupla sertaneja de Mato Grosso do Sul, Elvis e Adriano, tiveram a sua casa invadida e furtada por dois ladrões na noite desta sexta-feira (16), na Vila Planalto em Campo Grande. O prejuízo estimado pelos cantores até o momento é de R$ 40 mil.

As imagens de câmera de segurança da residência registram toda a ação dos bandidos que durou cerca de 1h30. Sem medo de serem pegos, os autores chegaram a tomar banho na casa antes de irem embora levando vários aparelhos musicais e eletrodomésticos e um Chevrolet Celta que estava na garagem, o carro foi usado para transportar os objetos furtados.

Segundo o produtor da dupla, de 43 anos, os dois dividem casa e suspeitam que os assaltantes estariam monitorando a casa e por isso aproveitaram os dias de viagem dos cantores para invadir. O crime foi descoberto no mesmo dia pelo cantor Adriano que recebeu notificações de que seu cartão de crédito estava sendo usado, desconfiado, ele pediu para que um membro da equipe, que estava em Campo Grande fosse até sua a casa, quando chegou o colega encontrou a casa já vazia e toda revirada e avisou aos mesmos.

As notificações acendem o alerta o alerta eram de cartões de branco Adriano que foram furtados e usados para realizar compras, além dos cartões os dois ladrões levaram ainda televisões, caixas de som, microfones, notebook, video game, monitor usado em palco, roupas, sapatos, compra do mês, perfumes, microondas e air fryer.

Ao chegar à Capital, a dupla registrou o furto que será investigado pela 1ª DP – Primeira Delegacia de Polícia e pela Defurv (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos). Segundo o produtor, até o momento não há identificação dos autores da invasão e nenhum objeto foi recuperado.

Quem tiver informações pode acionar a polícia através do número 190. Os objetos roubados podem conferidos na imagem abaixo.

Confira o momento em que os assaltantes levam objetos para o veículo:

