Câmara de Campo Grande presta homenagem aos 20 anos do Jornal O Estado de MS

Proposta pelo vereador Professor Riverton (PSD), a Moção de Congratulações ao empresário Jaime Valler em homenagem aos 20 anos de circulação do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul foi aprovada pela Câmara de Vereadores de Campo Grande e entregue hoje (20), a Advogada e Gestora de Conteúdo do Portal O Estado Online, Flávia Pollon, que na ocasião representou o homenageado.

“Jornal O Estado de MS, como é chamado, é um dos mais importante órgãos de imprensa do estado, em circulação desde dezembro de 2002 estando presente em 79 municípios e contribuído para o desenvolvimento de Mato grosso do Sul sempre se pautando por uma comunicação responsável isenta”, afirmou o vereador Riverton ao justificar a apresentação da Moção de Congratulações ao utilizar o microfone da Câmara Municipal

A advogada Flávia Pollon que recebeu a homenagem disse que iniciativas como essas são um importante reconhecimento ao esforço de empreendedorismo do empresário Jaime Valler, que além das diversas atividades em que atua, busca por meio do Jornal O Estado de MS, do site O Estado Online e da TV O Estado Play, contribuir com informação nas mais diversas áreas de importância da sociedade sul-mato-grossense.

