Carro é destruído por incêndio na Avenida Guaicurus e mobiliza Corpo de Bombeiros em Campo Grande

Um carro foi completamente consumido pelas chamas na noite dessa terça-feira (1º), por volta das 20h, na Avenida Guaicurus, na altura do bairro Santo Eugênio, em Campo Grande. O incêndio atraiu a atenção de motoristas e moradores da região, que é bastante movimentada no horário.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o veículo, um Volkswagen Fox, tomado pelo fogo, enquanto equipes do Corpo de Bombeiros trabalhavam para conter as chamas. A alta temperatura e a densa fumaça assustaram quem passava pelo local.

Apesar do impacto visual e da intensidade do incêndio, não há registro de feridos. O veículo ficou completamente destruído, restando apenas a carcaça metálica. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. As causas serão apuradas pelos órgãos competentes. Até o momento, o proprietário do carro não foi identificado publicamente.

