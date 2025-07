Trio que roubou crianças a caminho da escola no mês de junho em Campo Grande é identificado e indiciado pela Polícia Civil

Dois homens e uma mulher foram formalmente indiciados pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul por envolvimento em uma sequência de roubos ocorridos em Campo Grande entre os dias 6 e 12 de junho. O caso envolveu o assalto a duas crianças no bairro Aero Rancho, que se dirigiam à escola quando foram surpreendidas por uma mulher.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a criminosa aborda as meninas em via pública, rendendo-as e levando os pertences de uma delas. A fuga foi realizada com apoio de um comparsa em uma motocicleta vermelha, veículo que se repetiu em outros crimes atribuídos ao grupo.

Entre os assaltos investigados está o ataque a uma farmácia na Avenida Manoel da Costa Lima, em 11 de junho, quando dois homens armados levaram R$ 637 em dinheiro e um celular. No dia seguinte, uma padaria foi alvo do trio, que subtraiu R$ 600 e outro aparelho celular, também utilizando a mesma moto, posteriormente identificada como clonada.

Durante as diligências, a DERF s (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furto) localizou a residência de um dos suspeitos, conhecido como “Paulista”, de 39 anos. No imóvel, foram apreendidos capacetes, roupas e uma mochila igual à usada pela mulher no roubo às crianças. Paulista é considerado o mentor do grupo e possui antecedentes por tráfico de drogas e evasão do regime semiaberto.

Além dele, foram identificados um homem de 38 anos, cúmplice nos assaltos aos comércios, e uma mulher de 33 anos, responsável pela abordagem às menores. No momento da apreensão das provas, ambos os homens já se encontravam presos no Presídio de Segurança Máxima da Capital por receptação. Eles confessaram os crimes durante os depoimentos prestados.

Com base nas evidências reunidas, os três foram indiciados nesta terça-feira (1º) por roubos majorados, com agravantes de uso de arma de fogo e concurso de pessoas.