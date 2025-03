Bebê morre afogado em piscina na casa da cuidadora

Um menino de 1 ano e 11 meses morreu afogado nesta quinta-feira (20) na piscina da casa da cuidadora, no bairro Indubrasil, em Campo Grande.

O caso ocorreu por volta das 11h e, segundo informações preliminares, uma outra criança que estava na casa acionou a cuidadora e seu esposo. O bebê foi levado pelo casal para uma unidade de saúde, mas ele não resistiu.

A perícia, a Polícia Militar e o delegado Roberto Morgado, da DEPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente), estiveram na residência fazendo levantamentos para investigação do caso.

Rafaela Alves e Biel Gill

