Dourados recebe feira Afro e Noite Cultural pelo Dia da Consciência Negra

Dourados recebe, nesta quinta-feira (20), a 5ª Feira Afro Zumbi Vive e a 8ª Noite Cultural da Consciência Negra, a partir das 17h, na Praça Antônio João. Organizado pelo Coletivo Negro Quintal de Palmares em parceria com o Conselho Municipal de Defesa e Desenvolvimento dos Direitos Afro-Brasileiros (Comafro), o evento reúne apresentações culturais e religiosas, gastronomia, artesanato, moda, música e empreendedorismo negro.

A membro do Quintal de Palmares e liderança dos movimentos de Terreiro em Dourados, Naiara Fonteles, destaca que o 20 de novembro segue sendo um marco de resistência, mas também de celebração para a comunidade negra. “O 20 de novembro é um dia de luta, claro, mas também de comemoração. Precisamos celebrar nossas conquistas enquanto comunidade, enquanto povo negro, aquilombado, e essa é a proposta da feira. Todos são bem-vindos, sempre serão, mas é uma celebração com e para os nossos, nesse dia tão importante, que pelo segundo ano consecutivo é feriado nacional.”

A programação da noite cultural inclui a performance “Minha Pele Conta Histórias”, com Tainá Daza, o Xirê, celebração aos Orixás, com o Ilê Axé Angola Megemulebaonã e os Alabês do Ilê, além de apresentações das batalhas Subverso & Santuário, Roda de Capoeira com o Instituto Cultural Malungo Capoeira, do Mestre Macaúba, Vogue Night com o coletivo Pretas de Griffe e Pocket Show de Soulra, DJ Gabis e Daran.

A feira oferece ainda estandes de gastronomia, moda, acessórios, artesanato, além do Bar do Quintal e da Área Vunji, espaço lúdico e recreativo voltado às crianças com proposta de educação antirracista.

Naiara afirma que a expectativa para a edição deste ano é positiva, especialmente com a previsão de clima favorável. “A previsão do tempo indica um clima agradável, sem frio ou chuva, para tudo correr bem.” Ela também ressalta o diferencial da edição de 2024, com o apoio do Governo do Estado, por meio da Setesc. “Nossa Feira será a única estrutura de eventos da Consciência Negra com apoio estadual, já que, em outros anos, o governo atendia outros locais. No ano passado, realizamos a feira graças ao edital da Lei Paulo Gustavo, pelo qual fomos contemplados, e agora eles trouxeram essa proposta pra gente e tem sido muito importante.”

Naiara reforça o convite à população. “Esperamos todos na praça para comer um acarajé, tomar um chopp gelado e prestigiar nossos artistas, empreendedores negros e a comunidade negra douradense.”

Por Mellissa Ramos

