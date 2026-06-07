Carro derruba postes e cai no Córrego Segredo em Campo Grande

Veículo foi encontrado vazio na manhã deste domingo (7); caso é o segundo registrado no local em poucas semanas

Na manhã deste domingo (7), um Renault Sandero foi encontrado dentro do Córrego Segredo, na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande.

As informações iniciais indicam que o motorista perdeu o controle da direção durante a madrugada, atingiu postes de iluminação e acabou caindo no córrego.

Com a força do impacto, os postes foram derrubados e o veículo sofreu diversos danos. O carro ficou com partes da lataria amassadas e danos na dianteira.

Quando o automóvel foi localizado, não havia ninguém no local. Marcas de sangue encontradas na carroceria indicam que algum ocupante pode ter se ferido, mas não há informações sobre quem estava no veículo.

O que causou o acidente ainda não foi esclarecido. Este é o segundo caso semelhante registrado no Córrego Segredo em poucas semanas.

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