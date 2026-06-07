Carro capota após colisão em cruzamento no Centro de Campo Grande

Apesar do impacto, ninguém ficou ferido

Na madrugada deste domingo (7), um Volkswagen Virtus capotou após bater em um Chevrolet Celta , no cruzamento das ruas 13 de Maio e Maracaju, no Centro de Campo Grande.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os veículos seguiam por vias diferentes quando aconteceu a colisão. Com a batida na lateral, o Virtus perdeu a estabilidade e capotou.

Apesar dos danos causados pelo acidente, nenhum dos ocupantes dos veículos ficou ferido.

Ainda não há confirmação sobre o que provocou a colisão, mas existe a suspeita de que um dos motoristas tenha avançado o sinal vermelho.

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