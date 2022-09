Carro com mais de 320 kg de maconha é apreendido em Itahum

Um carro carregado com mais de 320 kg de maconha foi apreendido pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira), no final da tarde desta quinta-feira (1). O veículo estava em uma estrada vicinal que liga os distritos de Itahum em Dourados ao Assentamento Itamarati em Ponta Porã.

Os policiais faziam patrulhamento na região quando avistaram o veículo parado de forma suspeita próximo a uma mata. A equipe resolveu vistoriar o utilitário, um VW/Gol vermelho.

Foi constatado que o carro estava carregado com 277 tabletes de maconha. A pesagem totalizou 304 quilos do entorpecente além de 60 volumes de maconha do tipo ‘skunk’.

Diligências foram feitas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

A droga, avaliada em aproximadamente R$ 840 mil, foi encaminhada juntamente com o veículo à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.