Polícia Civil incinera mais de duas toneladas de entorpecentes em frigorífico

Equipes da Polícia Civil de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, realizou na tarde de ontem (1), a incineração maconha, cocaína e Skunk em um frigorífico no município. De acordo com a polícia, foram incinerados mais de 2 toneladas de entorpecentes.

O ato aconteceu no Frigorífico Naturafrig. De acordo com a nota, foram destruídos 2,412 toneladas maconha, 102,40 gramas de cocaína, 7 quilos de skunk, e 71,50 gramas de crack. Os entorpecentes foram apreendidos pelas equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária (PMR) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A incineração foi autorizada pelo Juízo Criminal desta Comarca de Nova Andradina. Estiveram presentes a incineração: Delegado de Polícia Caio Leonardo Bicalho Martins, o fiscal da vigilância sanitária Vitor Antônio Correia Tomazinho Pereira Silva, o perito criminal Patrick Luiz Bonsere, além dos policiais civis lotados na 1ª DP de Nova Andradina.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.