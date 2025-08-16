Carro com maconha e skunk é abordado pela polícia em Rio Brilhante

Na última sexcta-feira (15), um veículo com tabletes de maconha e skunk foi interceptado pela Polícia em Rio Brilhante.

Foram encontrados 75 quilos de maconha e 1,2 quilo de skunk, escondidos no carro. A ação foi realizada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

A apreensão aconteceu na rodovia BR-267, quando policiais abordaram o veículo Fiat/Uno e sentiram odor de maconha vindo do interior do veículo.

Para os policiais, o motorista disse ter ido até Ponta Porã para buscar a droga e que levaria os entorpecentes até Brasília (DF). A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Rio Brilhante.

