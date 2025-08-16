Caminhonete é roubada quando morador saía de casa em Ponta Porã

Vítima saiu por volta das 20h quando foi interceptada por criminosos

Na última sexta-feira (15), um morador foi vítima de um roubo de caminhonete em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.

Segundo o Dourados News, a vítima é residente no bairro Primavera e saía de casa com o veículo por volta das das 20h em direção ao Rodoanel da cidade. O condutor então teria sido abordado por ladrões armados que anunciaram o assalto e levaram o veículo.

Para solucionar o caso, a polícia Militar e Civil foram acionadas. Buscas para localizar o paradeiro dos criminosos e do veículo também foram realizadas.

O trabalho investigativo é realizado pela Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã e as investigações continuam para solucionar o caso.

