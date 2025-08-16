Bolsonaro deixa prisão domiciliar para exames médicos em Brasília

Em prisão domiciliar desde 4 de agosto, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) saiu de casa pela primeira vez na manhã deste sábado (16) para realizar exames em um hospital de Brasília. Ele chegou ao Hospital DF Star por volta das 9h (horário de Brasília.

A saída foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, na terça-feira (12). Segundo a decisão, Bolsonaro poderá permanecer no hospital entre seis e oito horas para a realização dos exames e deverá apresentar os resultados ao STF no prazo de 48 horas após o término dos procedimentos.

Os exames visam verificar o estado de saúde do ex-presidente, que enfrenta esofagite crônica com sintomas de refluxo e crises de soluço. A defesa informou que o ex-presidente fará nove exames, solicitados pelo médico Leandro Echeniche, incluindo: coletas de sangue e urina, três tomografias, duas ultrassonografias, um ecocardiograma e uma endoscopia digestiva.

No pedido ao STF, os advogados de Bolsonaro também mencionaram sete condições de saúde do ex-presidente:

– Esofagite;

– Pneumonia bacteriana não especificada;

– Hérnia abdominal não especificada, sem obstrução ou gangrena;

– Íleo paralítico e obstrução intestinal sem hérnia;

– Hipertensão essencial (primária);

– Oclusão e estenose da artéria carótida;

– Hiperplasia da próstata.

Segundo a defesa, a realização dos exames se justifica pelo seguimento do tratamento medicamentoso, pela necessidade de reavaliação dos sintomas e pela verificação das condições atuais de saúde. Dependendo dos resultados, poderão ser indicadas complementações diagnósticas ou medidas terapêuticas adicionais.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais