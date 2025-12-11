Carro com agrotóxicos e cigarros contrabandeados é abandonado durante patrulhamento na Aldeia Buriti, em Sidrolândia

Veículo carregava 250 kg de defensivos e 500 pacotes de cigarros vindos do Paraguai; ninguém foi preso

Um GM Vectra carregado com 250 quilos de agrotóxicos e 500 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendido nesta quarta-feira (10) na Aldeia Buriti, em Sidrolândia. O veículo foi encontrado após o condutor fugir e abandoná-lo próximo a uma área de mata.

Segundo informações da ocorrência, os policiais faziam patrulhamento na região quando o motorista percebeu a aproximação da equipe e deixou o carro para trás. Foram feitas buscas nas proximidades, mas nenhum suspeito foi localizado.

O material apreendido foi avaliado em cerca de R$ 300 mil e encaminhado à Receita Federal de Campo Grande.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram