Varejo de MS sobe 1,8% em outubro e interrompe queda registrada no mês anterior

Alta também chega a 1,2% na comparação com 2024, mas acumulado do ano segue estável

O comércio varejista de Mato Grosso do Sul voltou a crescer em outubro de 2025, com alta de 1,8% em relação a setembro, segundo a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) divulgada pelo IBGE. O avanço reverte o recuo de 0,5% registrado no mês anterior e indica recuperação pontual após semanas de oscilação no setor.

Na comparação com outubro de 2024, o varejo sul-mato-grossense também apresentou resultado positivo, com aumento de 1,2%. Mesmo assim, o acumulado do ano permanece em 0,0%, e o desempenho dos últimos 12 meses mostra leve crescimento de 0,1%.

O levantamento considera empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais funcionários, cujo foco principal é o comércio varejista. Os dados mostram que Mato Grosso do Sul acompanha a tendência nacional: 19 das 27 unidades da federação tiveram alta em outubro.

Já o varejo ampliado — que inclui vendas de veículos, motos, peças, material de construção e atacado de alimentos e bebidas — registrou queda de 0,6% em relação a setembro e de 0,4% na comparação anual. No acumulado de 2025, o segmento mantém alta de 0,9%, com crescimento de 0,5% nos últimos 12 meses.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram