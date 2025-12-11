Explosivo com bilhete escrito “Presente de Natal” é desarmado no Monte Castelo

Artefato foi encontrado amarrado em portão de residência no bairro

Na manhã desta quinta-feira (11), um exlposivo que estava amarrado ao portão de uma residência foi desarmado no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

O explosivo foi desarmado por uma equipe antibombas da PM (Polícia Militar) e a quadra na Rua Santa Maria precisou ser fechada pelos policiais.

O artefato foi deixado junto com um bilhete por escrito que continha ameaças “24/12 Dia da sua morte, presente de Natal, hohoho”.

O morador que achou que era brincadeira e acionou a Polícia Militar. Ele registrou momentos depois um boletim de ocorrência sobre o ocorrido.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.