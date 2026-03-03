Carro com 489 quilos de maconha é apreendido após perseguição na BR-163

Motorista abandonou veículo e fugiu para área de mata; droga foi avaliada em R$1,2 milhão

Um veículo Fiat Uno carregado com 489 quilos de maconha foi apreendido na tarde de domingo (1º) na BR-163, na região de Mundo Novo, no sul do Estado.

De acordo com o DOF (Departamento de Operações de Fronteira), a equipe realizava patrulhamento na rodovia quando identificou o automóvel trafegando em alta velocidade, realizando ultrapassagens e aparentando excesso de carga. Ao receber ordem de parada, o condutor não obedeceu e iniciou fuga.

Após cerca de três quilômetros de acompanhamento, o motorista abandonou o carro em uma estrada vicinal e correu em direção a uma área de mata. Foram feitas buscas na região, mas ele não foi localizado.

No interior do veículo, os policiais encontraram fardos de maconha que ocupavam o porta-malas e o banco traseiro. O carro e a droga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul em Mundo Novo.

O prejuízo estimado ao tráfico é de aproximadamente R$ 1,2 milhão, segundo a corporação.

