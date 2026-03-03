Maconha saída de MS é apreendia dentro de veículoe dois homens são presos em Minas Gerais

Carga de maconha de Corumbá (MS) é interceptada em Uberlândia; dois homens são presos em operação interestadual

Na última segunda-feira (2), uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-365, em Uberlândia (MG), resultou na prisão de dois homens transportando drogas vindas de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, com destino a Minas Gerais.

Durante ronda, os policiais identificaram um Toyota Corolla estacionado entre carretas em um posto de combustíveis, cuja movimentação chamou atenção. Ao se aproximarem, o condutor tentou fugir, mas foi rapidamente contido. Na vistoria, foi encontrada uma mochila com dez invólucros de maconha, incluindo as variedades “dry” e “skunk”, conhecidas por maior concentração de princípio ativo.

O passageiro confirmou que transportava a droga de Corumbá (MS) para Uberlândia (MG). Ambos já haviam sido presos anteriormente por tráfico em 2025.

Os homens, de 66 e 31 anos, foram detidos, o veículo recolhido e a droga apreendida. Por se tratar de tráfico interestadual, eles foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Uberlândia para as medidas legais cabíveis.

