Sul do Estado pode registrar 38°C nesta quarta-feira; calor predomina em todas as regiões

Dourados e Iguatemi concentram as maiores máximas; tempo segue com sol entre nuvens e chance de pancadas isoladas

A quarta-feira (4) será de temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul, com destaque para a região sul, onde os termômetros podem atingir 38°C em Dourados e Iguatemi.

Em Campo Grande, a previsão indica mínima de 23°C e máxima de 35°C, com sol e variação de nuvens ao longo do dia. No norte do Estado, Coxim deve registrar 24°C pela manhã e até 35°C à tarde, enquanto Camapuã pode alcançar 36°C.

No Pantanal, Corumbá tem previsão de 25°C a 34°C, e Aquidauana pode chegar aos 37°C. Em Porto Murtinho, na região sudoeste, a máxima prevista é de 37°C.

Já no leste, Três Lagoas e Anaurilândia devem marcar até 37°C, e Paranaíba tem máxima estimada em 35°C. Em Ponta Porã, na fronteira, a temperatura varia entre 22°C e 35°C.

A combinação de calor e umidade mantém a possibilidade de pancadas isoladas, principalmente no período da tarde, embora o predomínio seja de sol entre nuvens na maior parte do Estado.

