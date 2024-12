No inicio desta tarde (23), um acidente entre um carro Fiat Pálio e transporte coletivo, deixou a Avenida Fernando Côrrea da Costa, entre o cruzamento com a Rui Barbosa, brevemente congestionado.

Conforme informações, o motorista do Fiat Palio teria sido fechado por um motociclista e, por isso, acabou colidindo na lateral do ônibus da linha 87.

O veículo ficou danificado no para-choque e não houveram feridos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram