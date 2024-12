Parque das Nações Indígenas terá horário de visitas reduzido nos feriados

Os feriados de final de ano irão afetar o funcionamento do Parque das Nações Indígenas em Campo Grande.

Nos dias 24 e 25 de dezembro, o parque funcionará em horário reduzido, das 6h às 18h. Nos dias 31 e 1º de janeiro, o horário deve se repetir. Fora essas datas, o parque funcionará normalmente 6h às 21h.

O funcionamento normal deve voltar no dia 2 de janeiro. As informações foram divulgadas pela Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), responsáveis pelo gerenciamento do parque.