Coleta de lixo na Capital terá programação especial neste final de ano

A Solurb divulgou a programação de coleta de lixo para este fim de ano, na Capital. Conforme a convenção coletiva de trabalho, a coleta será suspensa nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

Entretanto, para atender à demanda da população, a empresa elaborou uma escala especial de coleta nas datas que antecedem as comemorações.

Semana do Natal

No dia 24 de dezembro (véspera de Natal) a coleta será antecipada em 1h. No dia 25 não haverá coleta e a programação seguirá normal a partir do dia 26 de dezembro.

Semana do Ano Novo:

No dia 31 de dezembro (véspera de Ano Novo) a coleta também será antecipada em 1h. No dia 01 não haverá coleta e a programação seguirá normal no dia 02 de janeiro de 2025.

