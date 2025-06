Nova ação de emprego em supermecados acontece nesta terça-feira em Campo Grande

Na próxima terça-feira (17), acontece uma ação em parceria com a Amas (Associação Sul-mato-grossense de Supermercados) no bairro Aero Rancho.

Os interessados podem consultar e fazer candidaturas às duas mil vagas do dia.O local onde será realizada a ação é na Avenida Engenheiro Lutero Lopes, n°565. Em 2025, o Emprega CG, chega já chega a 25 eventos realizados e visa completar o ano com 70 edições.

No recrutamento externo, que acontece das 8h às 12h, a preferência de entrevistas será para o segmento que detém o maior número de anúncios da data: o varejo de supermercados. Sozinho, o setor corresponde a 40% das captações disponíveis, com triagens ativas para 16 funções diferentes:

– Jovem Aprendiz – 18 à 23 anos

– Operador de Caixa

– Repositor

– Atendente Frios/Padaria

– Atendente de Açougue

– Açougueiro

– Prevenção Perdas

– Auxiliar Deposito

– Conferente Mercadorias

– Auxiliar de Açougue

– Açougueiro

– Empacotador

– Ajudante Carga e Descarga

– Operador de Empilhadeira

– Estoquista

– Motorista Entregador

A ordem dos atendimentos será por distribuição de senha, a partir da ordem de chegada. A organização recomenda que o candidato compareça com documentos pessoais na seleção. Para mais informações, o telefone de contato é o (67) 4042-0585/Ramal 5841.

Serviço:

Emprega CG n°25 / Parceria com a Amas

Vagas do Sistema (2.050 oportunidades disponíveis)

Preferência a recrutamentos para supermercados

Horário: 8h às 12h

Local: Avenida Engenheiro Lutero Lopes, 565, Aero Rancho

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.