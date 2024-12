Carro capota e bate em muro de loja em Campo Grande; motorista não foi encontrado

Um acidente envolvendo um veículo de passeio na noite de domingo (8) chamou a atenção na Avenida Ernesto Geisel, região do Jardim Jóquei Clube, em Campo Grande. O veículo bateu no muro de uma garagem localizada no segmento com a Rua Ouro Verde e capotou. O motorista e os ocupantes não foram localizados, e o carro foi guinchado na manhã desta segunda-feira (9).

Conforme informações preliminares, a proprietária da loja atingida, foi informada do acidente por um vizinho. Ao chegar ao local, deparou-se com o veículo capotado e o muro destruído. Segundo testemunhas, havia dois homens, uma mulher e uma criança dentro do carro no momento do acidente. Após saírem do veículo, os ocupantes retiraram uma mala e deixaram o local em outro carro que os aguardavam.

Na manhã desta segunda-feira (9), a Polícia Militar esteve no local para registar a ocorrência. O veículo foi removido por um guincho, mas ainda não há informações sobre feridos, o dono do carro ou as denúncias que causaram ao acidente.

