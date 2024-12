Fórmula 2: brasileiro Gabriel Bortoleto é campeão

Gabriel Bortoleto fez história ao conquistar o título da Fórmula 2 neste domingo (8), em Abu Dhabi, última prova da temporada.

O piloto brasileiro terminou a corrida em 2º lugar, mas a confirmação do título foi tranquila, já que seu rival na luta pela taça, o francês Isack Hadjar, ficou com o carro travado na largada e precisou ir para os boxes. Devido ao problema, o piloto francês caiu para o último lugar e não conseguiu pontuar.

O paraguaio Joshua Durksen chegou em 1º na pista de Abu Dhabi.

Gabriel Bortoleto foi para a corrida em Abu Dhabi com 296,5 pontos, contra 292 do francês Isack Hadjar, vice-líder.

Após o carro do rival travar logo na largada, o piloto brasileiro fez uma prova tranquila para garantir o pódio, chegando na segunda posição e garantindo o título da Fórmula 2 com 214,5 pontos.

The boy from Brazil is the 2024 Formula 2 champion! 🏆#F2 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/LLjakbXNWP

— Formula 2 (@Formula2) December 8, 2024