Acidente na BR-163 deixa dois atletas mortos e várias pessoas feridas

Um grave acidente ocorrido na noite ontem (8), na BR-163, em Bandeirantes, resultou na morte de dois jovens atletas e deixou vários feridos. O micro-ônibus que transportava a equipe de futsal feminino de Camapuã colidiu com uma carreta na rotatória que liga as BRs 163 e 060, próximo à cidade de Camapuã, cerca de 70 quilômetros de Campo Grande.

As vítimas fatais foram identificadas como Kamilly Camargo e Marcela Andressa. Eles fizeram parte do tempo que retornava de São Gabriel do Oeste, onde havia disputado uma partida. Conforme informações preliminares, o acidente aconteceu por volta das 18h, e com o impacto, o micro-ônibus foi lançado para fora da pista, deixando aproximadamente 16 passageiros feridos, alguns deles presos entre as ferragens.

Equipes de resgate do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Corpo de Bombeiros e da CCR MSVia, supervisão que administra a rodovia, servidas no local para prestar socorro. Ambulâncias de Camapuã e da região levaram os feridos para hospitais de Camapuã e São Gabriel do Oeste.

O acidente comoveu os moradores da região e abalou a comunidade esportiva de Camapuã. O treinador do Seic Futsal, Cleiton Pereira França, lamentou a perda nas redes sociais:

“Um dia muito triste para o esporte de Camapuã. Que Deus conforte o coração dos amigos e familiares neste momento de dor.”

Devido à gravidade dos ferimentos, algumas vítimas precisaram ser especiais para a Santa Casa de Campo Grande. As causas do acidente estão sendo investigadas.

